Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 апреля 2021 года: Экспресс-тестирование показало, что более 600 человек переболели COVID-19 раньше

Уже год, как в Республике объявили начало борьбы с пандемией
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике врачи зафиксировали 32 новых случая заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.
За сутки медики выявили 32 новых носителя болезни
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
- Медики провели 110 исследований, в ходе которых выявили 24 случая заболевания, а у восьми пациентов диагноз «COVID-19» установили после сдачи анализов, - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что в Республике от коронавируса умерли еще восемь человек. Кроме того, результаты экспресс-тестирования показали, что 20 жителей переболели этой инфекцией раньше. Всего с 18 марта врачи зафиксировали 671 такой случай.
С учетом последних данных, в Донецкой Народной Республике подтверждены 29 624 случая заражения COVID-19. Лечение продолжают 6 127 человек, полностью выздоровели 21 223 пациента, умерли от болезни 2 274 местных жителя.
Напомним, уже год, как в Республике объявили начало борьбы с пандемией COVID-19. В конце марта прошлого года был зарегистрирован первый случай заражения инфекцией на территории ДНР, что в дальнейшем повлекло за собой резкий скачок заболеваемости.
Однако на сегодняшний день уже наблюдается положительная динамика. Больше половины госпитальных баз переведены в штатный режим, ослабляются противоэпидемиологические меры, продвигается кампания по иммунизации граждан для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.
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