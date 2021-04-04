Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 апреля 2021 года: Экспресс-тестирование показало, что более 600 человек переболели COVID-19 раньше

Уже год, как в Республике объявили начало борьбы с пандемией Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике врачи зафиксировали 32 новых случая заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

За сутки медики выявили 32 новых носителя болезни Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Медики провели 110 исследований, в ходе которых выявили 24 случая заболевания, а у восьми пациентов диагноз «COVID-19» установили после сдачи анализов, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в Республике от коронавируса умерли еще восемь человек. Кроме того, результаты экспресс-тестирования показали, что 20 жителей переболели этой инфекцией раньше. Всего с 18 марта врачи зафиксировали 671 такой случай.

С учетом последних данных, в Донецкой Народной Республике подтверждены 29 624 случая заражения COVID-19. Лечение продолжают 6 127 человек, полностью выздоровели 21 223 пациента, умерли от болезни 2 274 местных жителя.

Напомним, уже год, как в Республике объявили начало борьбы с пандемией COVID-19. В конце марта прошлого года был зарегистрирован первый случай заражения инфекцией на территории ДНР, что в дальнейшем повлекло за собой резкий скачок заболеваемости.

Однако на сегодняшний день уже наблюдается положительная динамика. Больше половины госпитальных баз переведены в штатный режим, ослабляются противоэпидемиологические меры, продвигается кампания по иммунизации граждан для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

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