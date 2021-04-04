В ЛНР зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом

В Республике продолжают бороться с ковидом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За минувшие сутки в Луганской Народной Республике медики выявили еще 71 жителя, заболевшего коронавирусной инфекцией. Кроме того, были зарегистрированы два летальных случая от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего с начала пандемии подтверждены 330 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус нового типа, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что с учетом последних данных, за все время медики зарегистрировали 3 852 случая заражения коронавирусной инфекцией в Луганской Народной Республике. Полностью выздоровели и были выписаны из больниц с дважды отрицательным результатом теста на COVID-19 3 158 человек. Продолжают лечение 364 пациента.

Читайте также

В Макеевке сгорела крыша в многоквартирном жилом доме

Пожар произошел в поселке Крупской Червоногвардейского района (подробнее)