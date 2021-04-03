В Макеевке сгорела крыша в многоквартирном жилом доме

Огнем уничтожено 200 квадратных метров кровли дома. Фото: МЧС ЛНР Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Крупный пожар произошел в поселке Крупской Червоногвардейского района Макеевки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 2 апреля загорелся одноэтажный восьмиквартирный жилой дом по улице Ушакова, - говорится в сообщении.

Огнем уничтожено 200 квадратных метров кровли дома. Также повреждены перекрытия и мебель в двух квартирах.

К тушению пожара привлекались 8 спецмашин и 34 спасателя.

Всего же сотрудники МЧС в минувшие сутки ликвидировали 108 пожаров. Из них 70 – загорание сухой растительности. В Донецке потушили 22 пожара, в Макеевке – 6, в Горловке – 1, в Енакиево – 4, в Харцызске – 1, в Шахтерске – 1, в Старобешево – 1, в Снежном – 1, в Амвросиевке – 1.

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