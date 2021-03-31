Прогноз погоды в Донецке на апрель: Что обещают синоптики

В апреле солнечные дни несколько раз будут сменяться дождливой погодой Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Погоду в Донецке на апрель предсказали синоптики. Что нас ждет во второй месяц весны? И насколько верны народные приметы?

В народе по приметам на 22 марта судили о погоде на ближайшие сорок дней. В месяцеслове дата получила название Сороки, Сорок сороков, Жаворонки, Равноденствие. Считалось, если на Сороки тепло, то следующие сорок дней (до Зосима пчельника – 30 апреля) будут теплыми, а если холодно – холодными.

Напомним, на Равноденствие в Донецке с утра светило солнышко. А во второй половине дня было пасмурно. Днем было 6-7 градусов тепла. Относительно комфортная погода по сравнению со многими мартовскими днями.

Вот и синоптики прогнозируют, что погода в апреле в Донецке и Донецкой Народной Республике порадует больше, чем в марте. Дневные температуры будут держаться в пределах 10-16 градусов тепла. А в последней декаде достигнут 20 градусов. По ночам не ожидается заморозков. В редких случаях термометры опустятся до нуля градусов. И то в первую декаду.

Апрель порадует солнышком. При этом ясные дни будут чередоваться с пасмурной погодой и дождями.

Впрочем, синоптики могут и ошибаться. Климат на планете настолько изменился, что часто невозможно прогнозировать неожиданные вторжения циклонов и антициклонов.

А в народе бытуют такие приметы апреля. Если днем жарко, а ночью холодно – к хорошей погоде. Синие облака – к теплой и дождливой погоде. Ясные ночи в апреле чреваты заморозками.

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