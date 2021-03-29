Горловчанка покорила Москву: Элина Губушкина стала новой «русской красавицей»

На фото Элина Губушкина на конкурсе "Краса Донбасса - 2021". Фото: пресс-служба общественной организации "Молодая Республика"

Обладательница титула «Краса Донбасса – 2021» Элина Губушкина стала победительницей российского конкурса «Русская Красавица – 2021», который проходил в Москве с 26 по 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

Элине Губушкиной 20 лет. Родилась она в Горловке. В настоящее время живет в столице Республики и учится Донецкого национального университета. Учебу и подиум она совмещает с работой визажиста.

Элина Губушкина получила заслуженное первое место на конкурсе красоты "Русская красавица - 2021". Фото: пресс-служба общественной организации "Молодая Республика"

Донецкую Народную Республику представляли на конкурсе две девушки. В младшей категории страну представляла – Диана Алексашкина «Юная Краса Донбасса – 2021». В Москве получила гран-при «Юная Мисс Россия – 2021». 17-летняя Диана также студентка ДонНУ. Она с детства занималась эстрадным вокалом, регулярно принимает участие в показах мод в качестве модели.

Диана Алексашкина получила гран-при "Юная Мисс Россия - 2021". Фото: пресс-служба общественной организации "Молодая Республика"

— Конечно, присутствовали усталость и переживания, но все равно наши девушки выступили уверенно, так как они были хорошо подготовлены. Они покорили жюри в первую очередь своим профессионализмом. Также в их арсенале – артистичность и обаяние, — отметили в пресс-службе.

Добавим, что конкурс «Русская Красавица» прошел в рамках Фестиваля красоты, моды и таланта «Russian Beauty-2021». Фактически данный фестиваль выступает отборочным этапом. Его участницы после смогут побывать на международных конкурсах «World Russian Beauty» и «World Beauty».

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