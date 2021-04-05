Коронавирус в ЛНР: За сутки выписан 21 житель

За сутки в ЛНР не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР не был выявлен ни у одного жителя.

- Всего по состоянию на 09.00 5 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 3852, - говорится в сообщении ведомства.

В Здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за сутки выписан 21 человек. Зарегистрировано два летальных случая.

Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 3179 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 332 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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