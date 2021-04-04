В ДНР улучшат качество водоснабжения Донецка и двух прифронтовых поселков

С наступлением теплой погоды ремонтники приступят к восстановлению асфальтового покрытия, поврежденного при замене водопроводных сетей. Фото: сайт администрации города Донецка

На аварийных участках водоснабжения Донецкой Народной Республики, где с прошлого года велись ремонты, завершаются гидравлические испытания и оформление документов. Об этом сообщили в Минстрое ДНР.

- Уже введен в эксплуатацию водопровод на поселок Новый городок в Зугрэсе. Благодаря ремонту насосной станции и подводящих сетей возобновилась централизованная подача воды по улице Стратонавтов в Донецке. Сейчас проходят гидравлические испытания реконструированных участков водопроводов в Ленинском, Киевском, Кировском, Калининском, Буденновском районах столицы, а также построенного водопровода для поселка Красный Партизан, - рассказал начальник отдела водоснабжения и водоотведения департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Иванов.

В ведомстве отметили, что с наступлением теплой погоды рабочие займутся восстановлением асфальтового покрытия, поврежденного при замене водопроводных сетей.

Читайте также

В ДНР начали сеять ранние зерновые культуры

Поздняя весна отодвинула сроки проведения полевых работ (подробнее)