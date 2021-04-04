В ДНР начали сеять ранние зерновые культуры

Под урожай яровых зерновых культур аграрии планируют в этом году отвести 41,5 тысячу гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сельхозхозяйствах Донецкой Народной Республики аграрии приступили к севу ранних яровых культур. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия Республики.

- Поздняя весна в этом году отодвинула сроки полевых работ, из-за чего аграрии позже обычного приступили к весенне-посевным работам. По состоянию на 2 апреля всего по Республике ранние яровые культуры посеяны на более чем 2,5 тысячи гектаров. Это 6,2 процента от плана, - рассказали в ведомстве.

Пока лидируют в весенней посевной сельхозпроизводители Амвросиевского района - они засеяли 862 гектара земель. В Старобешевском районе яровые посеяли на площади в 478 гектаров, в Тельмановском - на 388, в Новоазовском - 352 га. Посевные работы ведутся также в Донецке, Макеевке и Докучаевске.

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