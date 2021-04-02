В Снежном достроили трубопровод для улучшения водоснабжения пригорода

Строительство водовода началось летом прошлого года. Фото: Минстрой ДНР

В Снежном завершили строительство нового водовода. Его запуск обеспечит более стабильным водоснабжение сам город и три поселка Залесное, Горняцкий и Первомайский. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

— Государственным предприятием «Стройресурс» завершены строительные работы на объекте «Водопроводно-насосная станция «Софьино-Бродская» – водовод улицы Доватора». Протяженность данного водовода почти шесть километров, — рассказал Наумец.

Кроме самого водовода также была возведена дополнительная насосная станция на территории водопроводно-насосной станции «Софьино-Бродская». Вместе они будут обеспечиваться водоснабжением порядка семи тысяч жителей.

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