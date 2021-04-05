Спортсмены из ДНР завоевали два комплекта медалей на турнире по дзюдо в России

В ближайших планах Федерации по дзюдо ДНР - воспитать чемпиона Российской Федерации из числа спортсменов Республики. Фото: judo-dnr.ru

Сборная Донецкой Народной Республики по дзюдо приняла участие в открытом юношеском турнире по дзюдо, который организаторы посвятили памяти Героя Российской Федерации Олега Малочуева. Спортсмены привезли с собой домой два комплекта завоеванных медалей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма Республики.

- Наши ребята завоевали по две золотых, серебряных и бронзовых медалей, - рассказали в профильном ведомстве.

В министерстве также уточнили, что турнир по дзюдо проходил в Подольске - в универсальном спортивном центре «Юность». В соревнованиях приняли участие более двухсот юношей и девушек 2005-2007 годов рождения.

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