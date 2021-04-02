Футбольные клубы ДНР и РФ заключили соглашение о сотрудничестве

Футбольные клуба из Донецка и Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: архив пресс-службы общественной организации «Молодая Республика»

Спортивный клуб «Академия футбола «Шахтер Донбасса»» из Донецка и детский футбольный клуб «Строитель» из Каменск-Шахтинска в Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве. До этого подобного рода соглашения с российским клубом не заключала ни одна команда из ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе донецкой академии.

— Личные контакты – это хорошо, а юридическая договоренность – залог более плотного и успешного взаимодействия. И вот наконец отношения двух академий вышли на этот важный этап. Сторонами подписан договор о сотрудничестве. Три кита этого партнерства – взаимная поддержка в организационном, материально-техническом и информационном аспектах, — говорится в сообщении.

Кроме того, в планах у донецкого клуба открыть филиал ростовского «Строителя». Благодаря этому лучшие футболисты ДНР будут в дальнейшем просматриваться другими клубами РФ, в том числе и профессиональными.

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