Подразделения ВСУ обстреляли северный пригород Донецка

Украинские военные увеличили интенсивность огневых провокаций из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Фото: штаб «ООС»

За минувшие сутки вооруженные формирования Украины нарушили режим тишины в Донбассе, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 25 боеприпасов. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило один раз, а общее количество примененных ими боеприпасов - 25 единиц, - рассказали наблюдатели.

По данным СЦКК, под огневым ударом противника оказался поселок Жабуньки на севере Донецка. Украинские войска обстреляли его из крупнокалиберного оружия - 120-миллиметровых минометов.

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