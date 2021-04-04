В Луганске готовятся к празднованию 9 Мая

В Луганской Народной Республике началась подготовка к Параду Победы. Фото: пресс-служба Главы ЛНР
Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики начали подготовку к Параду Победы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
- Подразделения начали подготовку расчетов к параду, посвященному 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - рассказал он.
Уточняется, что перед тренировками места, где проходят занятия военных, тщательно дезинфицируют - чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
- Военнослужащие прошли вакцинацию, подразделения радиационной, химической и биологической защиты ежедневно проводят дополнительную санитарную обработку техники и мест тренировки, - подчеркнул Осадчий.
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