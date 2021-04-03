В Донецке и в других городах ДНР проходит первый общереспубликанский субботник

Вместе с горожанами трудился и мэр столицы Алексей Кулемзин. Фото: @kulemzin_donetsk

Сегодня, 3 апреля, в городах и районах ДНР проходит первый общереспубликанский субботник. На уборку территории вышли десятки тысяч жителей, несмотря на дождь. Возможно, поэтому во многих организациях и учреждениях люди занимались уборкой мусора и посадкой деревьев еще в пятницу.

А сегодня вместе с горожанами трудился и мэр столицы Алексей Кулемзин.

- Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимает участие. Мы делаем все, чтобы наш город был лучше, радовал наших жителей, а также гостей столицы, – сказал журналистам Кулемзин.

По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР, во время общереспубликанского субботника собираются высадить порядка 6 тысяч цветов, 2,5 тысяч деревьев и кустарников, засеять газоны. В министерстве запустили акцию «Чистый город начинается с тебя». Всем неравнодушным жителям предлагается присоединиться к субботнику, сделать фотографию и разместить ее на страницах соцсетей с хештегом #ЧИСТОДНР.

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