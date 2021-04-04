Футбольный союз ДНР определился, как будет сотрудничать с ConIFA

Футбольный союз ДНР и ConIFA начнут более предметно заниматься участием команд Республики в турнирах под эгидой ассоциации. Фото: ДАН

Президент Футбольного союза Донецкой Народной Республики Павел Давыденко назначил ответственного за диалог с представителями ConIFA (конфедерация независимых футбольных ассоциаций, - ред.). Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу союза.

- Определено контактное лицо Футбольного союза с ConIFA, им назначен арбитр Виталий Мазин. Через него будет вестись постоянная и оперативная связь между республиканским футбольным союзом и подразделениями ConIFA, - рассказали в организации.

В пресс-службе также уточнили, что подобной должности в Футбольном союзе ДНР ранее не значилось.

Напомним, ConIFA объединяет футбольные сборные стран, которые официально не состоят в FIFA. Как правило, это касается непризнанных государств и автономий. Сейчас конфедерация насчитывает более 40 стран, в том числе ДНР. Республика была включена в состав ассоциации в сентябре 2016-го года.

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