«Почта Донбасса» выпустила марку с портретом основателя Донецка Джона Юза

Номинальная стоимость марки 44 рубля. Фото: ГП «Почта Донбасса»

«Почта Донбасса» выпустила в обращение дефинитивную марку № 234 «Гордость Донбасса. Донецк»». Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

На марке изображен большой герб города на фоне промышленного пейзажа. Композицию украшает портрет Джона Юза – основателя Донецка. Включено и изображение герба ДНР, обозначен год выпуска, указан литерный номинал «С», что соответствует стоимости отправки заказного письма с уведомлением весом до 20 граммов, согласно действующему тарифу в 44 рубля. Тираж — 30 024 экземпляра.

На одноименном конверте первого дня фрагментарно представлена геологическая карта Донбасса, символично декорированная пиктограммами промышленных объектов. Тираж конверта — 3 000 экземпляров. Стоимость в день ввода в обращение — 15 рублей.

Отметим, что «Почта Донбасса» и Донецкий республиканский краеведческий музей создали серию марок «Гордость Донбасса» Первые посвятили Горловке и Енакиево.

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