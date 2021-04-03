Глава ДНР Денис Пушилин о трагедии под Енакиево: Ребенок родился и погиб при войне

Денис Пушилин сообщил, что после расследования информация о гибели мальчика будет обнародована. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 3 апреля, в прямом эфире «Соловьев LIVE» Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал сообщение о гибели пятилетнего мальчика в поселке Александровское под Енакиево. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы ДНР.

- Ребенок погиб в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета, но официальная информации будет доступна по итогам работы правоохранительных органов. Мы ее обязательно опубликуем. Сейчас можно говорить о том, что ребенок погиб. Ребенка нет. Ребенок родился и погиб при войне, он другой жизни просто не видел. Ему было пять лет… – отметил Денис Пушилин.

Глава государства подчеркнул, что обстановка в Республике остается крайне тревожной: «Эскалация налицо!» Только за последние два дня прилетело порядка 50 мин 120-го калибра. ВСУ используют беспилотные аппараты, снаряды, минометы. Свою технику прячут в жилые кварталы.

- Мы не звери, как они. Мы не стреляем и не будем стрелять по жилым кварталам, - заявил Глава ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР погиб ребенок и ранена женщина от взрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотника ВСУ

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР (подробнее)