Погода в Донецке: 4 апреля будет дождь и 5 градусов тепла

Днем в Донецке будет дождливая погода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

4 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет дождливо. Температура воздуха утром +1…+2 градуса. Днем – до 5 градусов тепла. Вечером +3…+4 градуса. Ветер несколько раз поменяет направление и будет дуть скоростью от 2 до 4 м/с.

Православная церковь в этот день почитает священномученика Василия, пресвитера Анкирского, жившего в IV веке на территории Малой Азии. В народном календаре дата получила названия Василий теплый, Василий парник, Василий капельник. Василий солнечник. По приметам предсказывали урожай. Рано утром в этот день обязательно смотрели на солнце: если оно в кругах – быть богатому урожаю. Если при восходе солнца появились красные круги на небе, то год будет плодородным. Синие облака по небу плывут – к теплу и дождю.

По прогнозам синоптиков 5 апреля сохранится дождливая погода. Ночью +1…+2 градуса, днем до 8 градусов тепла, а вечером до 6 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть скоростью 3-5 м/с. Порывами до 8 м/с.

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