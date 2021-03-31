«Если вокруг одни злодеи, которым от вас что-то надо – это уже тревожный признак» - донецкий психотерапевт

Тревожный знак - когда пропадает вера в людей и себя Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Эмоциональное выгорание – это настоящий бич для людей, вся работа которых сосредоточена вокруг страдающих и нуждающихся. Это медики, журналисты, полицейские, судьи и т.д.. Запас внутренних сил и душевного тепла далеко не безграничен и однажды все это может закончится. Психотерапевт, кандидат медицинских науки Виктор Смирненко рассказал, как распознать выгорание и что делать, чтобы с ним справиться?

- Как понять что это не просто усталость, а достаточно опасное психологическое состояние?

- Нужно бить тревогу, если пропала вера в людей. Некоторый цинизм и отрешенность даже нужны тем, чья профессия полностью связана с социальной сферой. Нормальная защитная реакция психики. Но вот если вокруг одни злодеи, которым от вас что-то надо – вот это уже тревожный признак. У жителей ДНР это еще обострено и тем, что мы с 2014 года живем под обстрелами, и людского горя не счесть.

Второй важный момент – пропадает вера в себя. Мысль, что все, ну вот вообще все в личной жизни не такое, не приносит удовлетворения, хочется забыться хоть на миг, а что такое толика оптимизма уже давно забыто, то тут и до клинической депрессии недалеко. Эмоциональное выгорание вполне в нее может переходить.

- Что, в первую очередь, приводит к выгоранию?

- Высокая нагрузка при недостаточной похвале и отсутствии полноценной разрядки. В нашей культуре вообще скупо хвалят взрослых людей, а социально-незащищенные категории еще и склонны к обидчивости, часто имеют проблемы в поведении. Когда усилия не приносят ощутимого эффекта, растет разочарование, тает вера в лучшее в мире и в людях – вот тут выгорание и подкрадывается.

- Как избежать этой проблемы?

- Нужно постараться обеспечить себе эмоциональное подкрепление и разрядку. Лучше всего посещать психологическую группу с грамотным тренером, но подойдет и правильно выбранный круг друзей в соцсетях. Для разрядки – групповые походы, танцы и другие виды деятельности, вызывающие эмоциональный подъем. Если люди надоели, как шутят психологи, стала недоступна роскошь человеческого общения (точнее, его слишком много) – спорт на свежем воздухе.

- Существуют ли методы самодиагностики?

- Да, можно пройти соответствующий онлайн тест, например, опросник профессионального выгорания Маслач.

Для многих хорошо работает тест Люшера, хотя его данные и не стоит слишком абсолютизировать. Но на некоторые проблемы он укажет и осознав их, можно подумать над компенсирующими мероприятиями. Психологические проблемы запускать нельзя.

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