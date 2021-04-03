Мошенница выманила у жительницы Донецка почти 12 тысяч рублей за «помощь в оформлении пенсии и получении квартиры»

Потерпевшая пожаловалась в полицию, когда мошенницу уже посадили в колонию. Фото: МВД ДНР

Сотрудники полиции Пролетарского района Донецка уличили в мошенничестве 41-летнюю жительницу, которая уже отбывает наказание за аналогичные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- В полицию обратилась дончанка, которая сообщила, что злоумышленница пообещала ей оказать содействие в оформлении пенсии и получении квартиры по упрощенной программе за денежное вознаграждение в размере 11 600 рублей, — отметили в ведомстве.

Лишь спустя длительное время горожанка поняла, что ее обманули. Полицейские установили личность мошенницы. Оказалось, что та уже отбывает наказание за совершение аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 2 ст. 165 УК ДНР). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В подконтрольном Украине Краматорске торговали фальшивыми справками о прохождении ПЦР-тестирования

Стоимость одного «документа» составляла 800 гривен (подробнее)