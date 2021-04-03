В подконтрольном Украине Краматорске торговали фальшивыми справками о прохождении ПЦР-тестирования

Полученные деньги женщина тратила на приобретение различных вещей. Фото: ГПСУ

В подконтрольном Украине Краматорске 42-летняя жительница организовала «бизнес» по выдаче ложных документов о результатах ПЦР-тестирования на COVID-19.

По информации облпрокуратуры, женщина выдавала себя за работника одного из местных клинико-диагностических центров. Заверив клиентов в якобы официальной сдаче анализов, краматорчанка не передавала отобранные образцы в диагностический центр, а собственноручно изготавливала справки на имя заказчиков с указанием негативных результатов фиктивного тестирования.

Стоимость одного «документа» составляла 800 гривен (около 2100 рублей). Полученные деньги женщина тратила на приобретение различных вещей. За мошенничество и подделку документов (ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины) краматорчанке грозит до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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