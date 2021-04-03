Коронавирус в ДНР: За сутки 47 жителей Республики вылечились от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 219 жителей. 9 человек умерли от опасной инфекции. За это время 47 жителей вылечились от COVID-19.

- Проведено 428 исследований, из них выявлено 164 случая заболевания (38,3 %) и у 55 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 29592. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 6103 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 21223. Летальных случаев – 2266.

Также по результатам проведенных 99 исследований с помощью экспресс-тестов выявлено 49 человек, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта выявлен 651 такой пациент.

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