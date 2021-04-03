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Политика3 апреля 2021 10:52

Украинская армия нанесла мощный удар по северному пригороду Донецка

По поселку Жабуньки было выпущено 25 мин
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Донецку украинская армия вторые сутки подряд ведет огонь из тяжелых минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 3 апреля, украинская армия нанесла мощный удар из минометов по северному району Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 9:45 со стороны Песок по Жабунькам было выпущено 25 мин калибром 120 мм, - говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что в минувшие сутки ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 59 боеприпасов. Под обстрелами оказались микрорайон Октябрьский, «Вольво-центр», поселок Старомихайловка, села Спартак и Яковлевка на донецком направлении. Применялись минометы, вооружение БМП и гранатометы.

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