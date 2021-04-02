Пасха в ДНР – 2021: В преддверии праздника в Донецке пройдет большая продовольственная ярмарка

Подобные мероприятия в ДНР были запрещены из-за угрозы массового распространения коронавирусной инфекции Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В преддверии празднования Пасхи в ДНР – 2021 пройдет первая в этом году большая продовольственная ярмарка с товарами от республиканских производителей. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Уточняется, что ярмарка пройдет в Донецке 24 апреля. Производители расставят свои стеллажи с продукций на площади у Республиканского спортивного комплекса «Олимпийский». Там они будут находиться с 9.00 до 14.00 часов.

На ярмарке можно будет приобрести кондитерские и хлебобулочные изделия, муку, колбасы, овощи, мед, а также мясная, рыбная и молочная продукция. Все представленные там товары продаются, как правило, без наценки, то есть по ценам производителей.

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