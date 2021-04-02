Дончанин обвиняется в совершении убийства нескольких лиц путем поджога. Фото: пресс-служба МВД ДНР

Верховный суд ДНР рассмотрит резонансное дело о двойном убийстве в Донецке, совершенное путем поджога. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики.

— Гражданин «С» обвиняется в совершении убийства нескольких лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом, а также в умышленном причинении легкого вреда здоровью двум малолетним детям, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре уточнили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения намеренно поджог квартиру, где он жил с матерью и тетей. Причиной этому стали личные конфликты и личная неприязнь друг к другу между родственниками.

В результате пожара погибли две женщины. Они задохнулись угарным газом. Кроме того, от задымления еще пострадали малолетние дети, которую тем временем находились в квартире выше.

— В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики. Санкция статьи за указанное преступление предусматривает пожизненное лишение свободы, — добавили в пресс-службе.

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