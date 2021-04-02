В ДНР проведут кибертурнир по Dota 2 с призовым фондом 50 тысяч рублей

Количество мест в финале ограничено. За главный приз будут соревновать 16 команд. Фото: пресс-служба «КиберДонбасс»

С 8 по 30 апреля в Донецкой Народной Республике будет проходить масштабный кибер турнир по игре Dota 2. Победители получат главный приз – 50 тысяч рублей. Остальным призерам положены памятные подарки от партнеров турнира. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «КиберДонбасс».

— К участию допускаются лица, достигшие 12-летнего возраста. Но при этом игроки в возрасте от 12 до 16 лет могут принять участие только при согласии родителей в письменной форме, — уточнили в пресс-службе проекта.

Турнир по Dota 2 будет проходить в два этапа – групповой и плей-офф. До второго этапа пройдут сильнейшие только сильнейшие команды. Они должны насчитывать по пять основных игроков и два в запасе. При этом один и тот же киберспортсмен не может играть одновременно за две группы.

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