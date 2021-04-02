В Народной милиции рассказали подробности об утреннем обстреле Донецка

С самого утра боевики ВСУ ведут интенсивный огонь по северному предместью Донецка. Фото: архив пресс-центра штаба ООС

Вооруженные формирования Украины сегодняшним утром применили мобильные минометные расчеты для обстрела Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

— По информации от наших источников ведение огня осуществлялось двумя мобильными минометными расчетами, которые постоянно передвигались вдоль линии соприкосновения между населенными пунктами Авдеевка и Первомайское, — говорится в сообщении.

Так называемые «кочующие» расчеты не имели четких целеуказаний. Они наносили удары в направлении жилых районов, тем самым подвергая угрозе жизнь и здоровье мирного населения.

Напомним, утром сообщалось о том, что ВСУ начали интенсивный минометный обстрел северных окраин Донецка. Под огнем оказались село Спартак, поселок Октябрьский и Старомихайловка. В общей сложности было выпущено 39 мин калибром 120 мм.

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