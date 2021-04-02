Больше трех тысяч жителей ЛНР переболели коронавирусной инфекцией

В ЛНР действует режим повышенной готовности Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Луганской Народной Республике зафиксировали очередной прирост больных коронавирусной инфекцией. За сутки на лечение поступили еще 47 новых пациентов. При этом болезнь побороли еще 26 пациентов. Летальных случаев за указанный период было 3. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на 09:00 2 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 3754, — говорится в сообщении.

С начала пандемии медики в ЛНР выписано полностью выздоровевших в общей сложности 3097 человек. Они дважды сделали тест на коронавирус. Оба показали отрицательный результат. Кроме того, также зарегистрировано 325 случаев смерти пациентов от COVID-19

Отметим, что в ЛНР по-прежнему действует режим повышенной готовности. Для недопущения распространения инфекции власти приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

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