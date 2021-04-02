Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 апреля 2021 года: 602 жителя Республики повторно заразились COVID-19

Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения противоэпидемиологических мер в общественных местах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике зафиксировали очередной прирост больных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 145 человек с таким диагнозом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— За 1 апреля проведено 424 исследования, из них выявлено 132 случая заболевания (31,1%) и у 13 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам проведенных 34 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 12 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в ДНР выявили 29 373 случая заражения, из них на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 5940 пациентов, выписаны 21 176 человек, летальных случаев – 2257. Также в их числе есть пациенты, которые повторно заразились коронавирусной инфекцией. За все время таких случаев было 602.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Также продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения – 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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