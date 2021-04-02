ВСУ один раз за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР

ВСУ в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Фото: пресс-центр штаба ООС

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки один раз нарушили «режим тишины» на линии соприкосновения в ЛНР. Об этом сообщило Представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что удару подвергся район поселка Голубовское. Около 20.00 боевики ВСУ начали обстрел. Применялся автоматический станковый гранатомет АГС-17. Всего было сделано 10 выстрелов. Известно, что обстрел велся с позиций противника в районе населенного пункта Новотошковское.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется представителями ЛНР в СЦКК.

Тем временем зафиксировано размещение вооружения противника в зоне безопасности. Два бронетранспортера боевики ВСУ оставили в жилом районе населенного пункта Счастье.

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