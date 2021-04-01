В ЛНР подсчитали нарушения со стороны украинской армии в марте

Киевские силовики продолжают стрелять по Республикам Донбасса. Фото: Штаб ООС

В марте 2021 году вооруженные формирования Украины 34 раза подвергали обстрелам территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В ходе обстрелов киевские силовики 10 раз применяли минометы калибра 120 и 82 миллиметров, гранатометы различных систем - 31 раз, крупнокалиберные пулеметы - шесть раз, стрелковое оружие, в том числе снайперское - 14 раз. Всего по территории Республики выпущено 35 мин и 254 гранаты, - рассказали в представительстве.

В результате украинского обстрела погиб военнослужащий Народной милиции, еще один получил ранения.

- 25 марта зафиксировано два обстрела населенного пункта Золотое-5 (Михайловка), в результате которых получили повреждения Средняя школа № 4; остекление дома по улице Войкова, 2/26; летняя кухня по улице Почтовая, 51; остекление дома по улице Свердлова, 8а; ограждение дома по улице Тургенева, 5, - рассказали в СЦКК.

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Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин (подробности)