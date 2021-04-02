Денис Пушилин поручил ведомствам ДНР разработать проект о повышении стипендий студентам

Пушилин поручил подготовить предложения о возможности повышения стипендий студентам. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поручил министерству образования и науки и министерству финансов подготовить предложения о возможности повышения стипендий студентам. Поручение было озвучено во время вчерашнего совещания по вопросам трудоустройства студентов строительных и технических специальностей.

— Мне нужны ваши предложения. Давайте в виде поручения оформим. Это не значит, что сразу будет реализовано, но нужно понимание и ваша проработка, — сказал Пушилин.

Предложения о повышении стипендий должны быть готовы в срок до 15 апреля.

Тем временем, напомним, что в ДНР обучающиеся по рабочим специальностям, получают ежемесячно 660 рублей, осваивающие программы специалистов среднего звена – 1320 рублей, а студенты учреждений высшего образования – 1752 рубля. При этом на востребованные специальности стипендия выше и у студентов есть возможность получить надбавку за отличную учебу (на 15% для СПО и 50% для ВПО).

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