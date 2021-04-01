600-тысячный паспорт ЛНР получил учитель географии из Первомайска Иван Мосейко

В ЛНР выдали 600-тысячный паспорт. Фото: МВД ЛНР

В ЛНР выдали 600-тысячный паспорт Республики. Обладателем документа стал учитель географии из Первомайска Иван Мосейко. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.

Владелец паспорта пообещал, что постарается сделать все для процветания и развития Республики.

Заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев отметил, что рост числа жителей Республики, получивших паспортный документ ЛНР, свидетельствует об их вере в правильность своего выбора.

- Навсегда останется в памяти знаковое событие февраля 2017 года, когда президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение о признании наших паспортов на территории Российской Федерации, что позволило нашим жителям беспрепятственно перемещаться на территории Российской Федерации, - подчеркнул замминистра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше 420 жителей ДНР и ЛНР стали гражданами Российской Федерации

Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ (подробности)