Больше 420 жителей ДНР и ЛНР стали гражданами Российской Федерации

Процесс паспортизации идет активными темпами Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С начала выдачи паспортов Российской Федерации жителям Донбасса в упрощенном порядке, гражданами РФ стали больше 420 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Андрей Козенко.

- Этот процесс идет активными темпами, - говорит он. - Сегодня жители Луганской и Донецкой Народных Республик являются российскими соотечественниками, а на тех, кто приобрел гражданство РФ, полностью распространяется законодательство РФ, в том числе в отношении безопасности граждан.

Козенко отметил, что с учетом постоянной продолжающейся вооруженной агрессии со стороны Украины это немаловажный факт.

- И сегодня я искренне рад, что Российская Федерация обращает особое внимание на те проблемы, которыми живут жители Донбасса. Я уверен, что эта поддержка будет только укрепляться, - сказал депутат.

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