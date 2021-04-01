Коронавирусом в ЛНР болеют 314 человек

За сутки в ЛНР выявили 25 зараженных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР был выявлен еще у 25 жителей.

- Всего по состоянию на 09.00 1 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 3707, - говорится в сообщении ведомства.

В Здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за сутки выписано 15 человек. Зарегистрировано два летальных случая.

Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 3071 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 322 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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