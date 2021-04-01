В Донецке выросло производство стали

Более подробно с темпами развития экономики и социальной сферы в ДНР можно ознакомиться на сайте МЭР. Фото: mer.govdnr.ru

По итогам минувшего года наиболее существенный рост в ДНР показали предприятия металлургической, угольной и сельскохозяйственной отраслей. Такие данные обнародовали в Министерстве экономического развития Республики.

- В Донецке на 10% вырос объем производства стали, на 20% - урожайность овощей. В Кировском и Торезе на 11,5% и 5,8% соответственно увеличилась добыча угля. Рост объема продукции сельскохозяйственного производства отмечен в Горловке и Енакиево - на 24% и 12%; в Ясиноватой в полтора раза подскочили объемы растениеводства, а в Макеевке тот же показатель вырос на 22,4%, - рассказали в ведомстве.

По данным министерства, Харцызск может похвастаться количеством реализованной продукции, а в Енакиево на 40 процентов увеличился убой птицы и скота. С положительной динамикой завершили год также горловские и новоазовские предприятия.

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