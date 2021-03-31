В ДНР началась весенняя посевная

В этом году посевная кампания в Республике охватит почти 304 тысячи гектаров сельхозземель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посевную кампанию на полях сельхозугодий государственной корпорации «Аграрный Донбасс» в ДНР начали с засева ранних зернобобовых культур. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- В настоящее время аграрии приступили к севу гороха, которым планируют засеять 512,16 гектаров в Старобешевском районе и 739 гектаров в Новоазовском, - рассказали в филиале «Заря Агро».

Уточняется, что вся сельхозтехника исправна и полностью обеспечена топливом.

Напомним, «Заря Агро» - большое сельскохозяйственное предприятие, занимающееся выращиванием зерновых и технических культур, а также разведением крупного рогатого скота. Оно осуществляет свою деятельность в пяти районах Донецкой Народной Республики.

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