В ДНР с 1 апреля на 30 процентов подорожает проезд в автобусах пригородных и междугородных маршрутов

С 1 апреля цена на билеты в междугородных автобусах вырастет на треть. Фото: donmintrans.ru
Стоимость проезда на автобусах пригородного и междугороднего сообщения ДНР с 1 апреля увеличится на 30 процентов. Об этом сегодня сообщили в Министерстве транспорта Республики.
- С 1 апреля планируется изменение стоимости проезда в пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования. Стоимость проезда увеличивается в среднем на 30%, — говорится в сообщении.
С изменениями стоимости проезда пассажиры смогут ознакомиться в ближайшее время на официальном сайте госпредприятия «Автовокзалы Донбасса».
Напомним, что администрации городов ДНР приняли решение повысить с 1 апреля стоимость проезда в городских маршрутках на 4 рубля.
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