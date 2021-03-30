В Донецке с 1 апреля подорожает проезд в маршрутках

В Донецке проезд в маршрутках будет стоить 14-15 рублей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С 1 апреля в Донецке проезд городскими автобусными маршрутами станет дороже. Глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин подписал распоряжение об этом.

Тариф на услуги по перевозке пассажиров в маршрутках повышается на 4 российских рубля – до 14 и 15 рублей соответственно.

Тем временем, и в других городах Республики вырастут цены на поездки в автобусах. Уже известно о принятых решениях в администрациях Макеевки, Горловки и Харцызска. На очереди – другие города и районы.

Подорожает проезд и в автобусах междугородных маршрутов - на 30%.

По понятным причинам это известие не вызвало бурю восторгов у жителей.

- Многим бюджетникам зарплату добавили на копейки, а следом выросли вся коммуналка и продукты питания. Теперь вот до маршруток добрались, - возмущается Николай Сизов.

Тем временем, перевозчики и власти утверждают, что новые тарифы позволят решать вопросы ремонта транспорта, повышения зарплаты водителей и лучшего подбора кадров. А вот на серьезное обновление автопарка перевозчикам вряд ли хватит денег.

Сейчас состояние многих маршруток довольно плачевное – нет запчастей, которые поставлялись из Украины. А многие опытные водители нашли себе работу в России.

Новость о том, что в ДНР повысятся тарифы на общественный транспорт, обсуждалась в соцсетях уже больше недели. Но только сейчас появилась официальная информация. Пока неизвестно, насколько подорожает проезд в троллейбусах и трамваях.

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