Депутат Госдумы РФ: «Чем больше становится граждан Российской Федерации, тем сильнее становится наша общая с вами Родина»

Депутат Госдумы РФ и Глава ДНР наградили отличившихся сотрудников МС МВД благодарственными письмами. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, координатор Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко и Глава ДНР Денис Пушилин провели встречу с сотрудниками Миграционной службы Министерства внутренних дел ДНР по вопросам оформления российского гражданства жителям Республики. Об этом сообщает пресс-служба руководителя государства.

Депутат Госдумы РФ и Глава ДНР наградили отличившихся сотрудников МС МВД благодарственными письмами. Фото: пресс-служба Главы ДНР

В процессе депутат поблагодарил сотрудников Миграционной службы за кропотливый труд, а также вручил им благодарственные письма за профессионализм и высокий вклад в реализацию Указа Президента РФ.

Депутат Госдумы РФ и Глава ДНР наградили отличившихся сотрудников МС МВД благодарственными письмами. Фото: пресс-служба Главы ДНР

— Чем больше становится граждан Российской Федерации, тем сильнее становится наша общая с вами Родина, — заявил Козенко.

Депутат Госдумы РФ и Глава ДНР наградили отличившихся сотрудников МС МВД благодарственными письмами. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Также он добавил, что на жителей ДНР с российским гражданством распространяется законодательство РФ и вся полнота прав. Тем временем продолжается работа, направленная на защиту интересов граждан Народных Республик.

— Сегодня нам нужно решать вопросы регистрации по месту постоянного проживания. Идет серьезная дискуссия. Нам хочется, чтобы все граждане Российской Федерации, проживая постоянно на территориях наших братских Республик – Донецкой, Луганской, имели постоянную регистрацию, — добавил российский депутат.

В свою очередь Глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что уже почти 250 тысяч жителей Республики уже стали гражданами Российской Федерации. Однако в будущем предстоит еще много работы. Речь идет не только об ускорении выдачи документов населению, также следует подготовиться к предстоящим выборам нового состава Государственной Думы.

Депутат Госдумы РФ и Глава ДНР наградили отличившихся сотрудников МС МВД благодарственными письмами. Фото: пресс-служба Главы ДНР

— Сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы все желающие смогли проголосовать и было реализовано конституционное право всех граждан РФ, проживающих на территории Республики, — добавил Денис Пушилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В среду истекает срок работы мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе

В СММ ОБСЕ надеются на продление мандата (подробнее)