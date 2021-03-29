В среду истекает срок работы мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе

Наблюдатели СММ ОБСЕ работают в Донбассе с 2014 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Государства-участники ОБСЕ пока не достигли договоренности о продлении действия мандата Специальной мониторинговой миссии в Донбассе. Его срок истекает через два дня, то есть 31 марта. Об этом Донецкому агентству новостей сообщила руководитель отдела прессы и публичной информации СММ ОБСЕ Драга Николич-Соломон.

— Срок действия мандата СММ подлежит продлению 31 марта. Государства-участники ОБСЕ пока не достигли консенсуса по этому вопросу. Мы надеемся, что направленные на поиск консенсуса усилия председателя ОБСЕ увенчаются успехом, — заявила она.

Напомним, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе на данный момент самая крупная региональная организация, которая занимается вопросами безопасности. В Донбассе ее представители работают с 2014 года. Причем это решение поддержали все 57 стран-участниц организации. В состав мониторинговой миссии входят около тысячи наблюдателей. Ее офисы есть в Киеве, Донецке и Луганске.

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