В ЛНР ожидают очередной срыв переговоров со стороны Украины

Представители ЛНР хотят добиться ответов от украинской стороны по двум направлениям. Фото: МИД ДНР

Представители ЛНР ожидают срыва Украиной очередных видеоконференций Контактной группы и ее рабочих подгрупп, запланированных на 30 и 31 марта. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики.

— С учетом блокирования Киевом обсуждения вопросов политического урегулирования на предыдущем заседании и высказываний главы украинской делегации ожидаем очередных попыток срыва заседания, — говорится в сообщении.

При этом в дипломатическом ведомстве отметили, что представители ЛНР будут пытаться добиться ответов от украинской стороны минимум по двум направлениям – безопасность и гуманитарные вопросы. Речь идет о провокационных обстрелах Золотого-5, беспочвенных обвинениях ДНР в нарушении режима тишины в районе населенного пункта Шумы и открытии новых КПП на линии соприкосновения.

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