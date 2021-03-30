Погода в Донецке: 31 марта будет солнечно и до 12 градусов тепла

Днем в Донецке будет по-настоящему весенняя погода Фото: Юрий СОБОЛЕВ

31 марта в Донецке и Донецкой Народной Республике будет солнечно. Температура воздуха утром +1…+2 градуса. Днем – до 12 градусов тепла. Вечером +5…+6 градусов. Восточный ветер будет дуть скоростью от 2 до 4 м/с.

Православная церковь в этот день почитает святителя Кирилла Иерусалимского, который родился около 315 года. В народном месяцеслове дата получила название Кирилл – дери полоз. Это связано с тем, что санный путь окончательно сходил на нет. Проехавшись на санях по весеннему бездорожью, можно было ободрать все полозья. По приметам на 31 марта судили о погоде в начале апреля. Если мать-и-мачеха цветет, то к теплой погоде. Комары появились – к ясной погоде. Лебеди прилетели – к теплу.

По прогнозам синоптиков 1 апреля сохранится солнечная погода. Ночью +2…+4 градуса, днем до 14 градусов тепла, а вечером до 7 градусов тепла. Восточный ветер будет дуть скоростью до 4 м/с.

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