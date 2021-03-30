2 апреля три центральных района Донецка останутся без воды

Ремонтные работы будут на центральном узле. Фото: minstroy-dnr.ru

Три района Донецка отключат от центрального водоснабжения 2 апреля из-за ремонтных работ в системе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ ДНР.

- Будет остановлен центральный водопроводный узел с 09:00 2 апреля до окончания работ. Без холодного водоснабжения полностью останутся потребители Ворошиловского района Донецка, также частично Калининский и Киевские районы, – отметили в Минстрое.

Где не будет воды в Донецке:

Ворошиловский район;

Киевский район:

— ГЖУ (улицы, проспекты):

микрорайон «Гладковка»,

• дома № 100-104,147 (а, б, в, г),106, 145а, 149 -163 б по улице Артёма;

• дома № 200-212, 189 а, 189 б, 189 в, 189 е, 189 л, 198 а, 198 б по улице Челюскинцев;

• дома № 8-16 по пр. Освобождения Донбасса;

• дома № 4-10, 15 а по улице Титова;

• дома № 2-6, 8 а, 10, 14 а по пр. Мира;

• дома № 55, 57, 73, 75, 80-106 по улице Щорса;

• дома № 56 а, 58 а, 63-73 по улице Университетская;

• дома № 5-21 по пр. Панфилова;

• дома № 95-111 по улице Розы Люксембург;

• дом № 102 по улице Патриотическая;

• дом № 80 по улице Байдукова;

• улицы: Левицкого, Николенко, Покрышева, Коломенский, Исаковского.

— частный сектор (поселки): «Гладковка» и «5-й участок».

Калининский район:

— ГЖУ (улицы, проспекты):

• дома № 17-85, 20-42 по проспекту Ильича;

• дома № 36-66, 47-97 по бул. Шевченко;

• дома № 53, 55, 65, 67, 69, 69 б по пр. Дзержинского;

• дома № 61-77 а по улице Павших Коммунаров;

• дома № 4 а, 6 а, 8 а, 20-28 по улице Капитана Ратникова;

• дом № 25 по улице Карпинского;

• дом № 4-12 по улице Кадиевская;

• дом № 31 по улице Литвинова;

• дома № 3 по улице Марии Ульяновой 53-65 а, 54-64;

• дома № 28-36 по улице Калужская;

• дома № 4,15 по улице Пархоменко;

• дома № 1-7 по улице Моцарта;

• дома № 11,13 по улице Проходчиков;

• дом № 9 по улице Дружковская;

• дома № 33-73,10-44 по улице Цусимская;

• дома № 18-30, 41-55 по улице Герцена;

• дома № 22-56, 25-53 по бул. Шахтостроителей;

• дома № 42-68, 51-81 по пр. Мира;

• дома № 2-8 по улице Ходаковского.

— ОШ: № 7; № 8; №16; лицей №6; лицей №12; Кадетский корпус.

— Д/с: №21; №244; №318; № 405.

— частный сектор (поселки): «Котовского», «20 Лет Октября» и «Шахтостроителей».

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