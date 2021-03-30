В ЛНР осудили на 17 лет тюрьмы агента СБУ, который попал в Республику при обмене пленными

Шпиона осудили по нескольким статьям Уголовного кодекса ЛНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный Суд ЛНР приговорил к 17 годам лишения свободы луганчанина, который обвинялся в подготовке теракта, незаконном обращении боеприпасов, изготовлении взрывного устройства, государственной измене и шпионаже. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

В надзорном ведомстве рассказали, что луганчанин был завербован СБУ, когда отбывал наказания в местах лишения свободы на территории Украины. При содействии куратора из спецслужбы мужчину досрочно выпустили на свободу. А потом он в ходе обмена пленными в декабре 2017 года прибыл в Республику. Устроился на военную службу в Народную милицию ЛНР и начал передавать СБУ сведения военного характера.

Кроме того, по заданию приобрел боеприпасы и взрывчатку, изготовил самодельное взрывное устройство. Его собирался использовать для теракта во время массовых мероприятий в центре Луганска. Но был задержан в октябре 2019 года.

В Генпрокуратуре отметили, что подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся, а также способствовал раскрытию агентурной сети СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Донецка, которая работала уборщицей в воинской части ДНР, передавала секретные данные в СБУ

Теперь задержанной сотрудниками МГБ женщине грозит до 20 лет тюрьмы (подробнее)