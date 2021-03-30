Коронавирус в ДНР: За сутки 253 жителя заболели COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 253 жителя. 6 человек умерли от опасной инфекции. За это время 72 жителя вылечились от COVID-19.

- Проведено 884 исследования, из них выявлено 229 случаев заболевания (25,9 %) и у 24 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 28950. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 5671 житель. Общее число выписавшихся после излечения – 21044. Летальных случаев – 2235.

Также за сутки выявлено 83 случая пневмоний, на 40 случаев больше, чем за предыдущий день. 69 человек госпитализированы. Всего на лечении 960 пациентов с пневмониями, из них 484 на кислородной поддержке (+18 за сутки).

Также по результатам проведенных 122 исследований с помощью экспресс-тестов выявлено 46 человек, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта выявлено 509 таких пациента.

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