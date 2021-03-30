Украинские военные обстреляли из гранатометов Лозовое и Золотое

ВСУ ежедневно нарушают договоренности о «режиме тишины». Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские силовики за сутки два раза нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции Республики.

На Дебальцевском направлении боевики 59-й бригады под командованием полковника Геннадия Шаповалова обстреляли из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) район поселка Лозовое.

На Попаснянском направлении боевики 1-го батальона 92-й бригады по приказу комбрига Павла Федосенко из станкового противотанкового гранатомета подвергли обстрелу район Золотого-5.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

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