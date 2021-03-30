В ДНР с 1 апреля подорожает проезд в общественном транспорте

В Донецке проезд в маршрутках будет стоить 14-15 рублей
Фото: Юрий СОБОЛЕВ
С 1 апреля в Донецкой Народной Республике проезд в городском и междугороднем общественном транспорте станет дороже.
Распоряжения об этом уже приняли в администрациях Макеевки, Горловки и Харцызска. На очереди – другие города и районы.
Тариф на услуги по перевозке пассажиров городскими автобусными маршрутами повышается на 4 российских рубля – до 14 и 15 рублей соответственно. В автобусах междугородных маршрутов проезд подорожает на 30%.
По понятным причинам это известие не вызвало бурю восторгов у жителей. Тем временем, перевозчики и власти утверждают, что новые тарифы позволят решать вопросы ремонта транспорта, повышения зарплаты водителей и лучшему подбору кадров. А вот на серьезное обновление автопарка перевозчикам вряд ли хватит денег.
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