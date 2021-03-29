Минобороны Украины исказило текст допмер контроля перемирия в Донбассе

Минобороны Украины уличили в искажении текста допмер контроля перемирия. Фото: пресс-служба оборонного ведомства Украины

Министерство обороны Украины снова исказило суть дополнительных мер контроля перемирия в Донбассе, принятых 22 июля 2020 года. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики в Контактной группе Наталья Никонорова.

— Нас поражает, что Киев даже в самых элементарных и необременительных вопросах стремится извратить и подменить суть достигнутых договоренностей, — отметила Никонорова.

Все началось с того, что 12 марта с сайта Минобороны был удален перечень мер, но уже 27 числа его опубликовали вновь. Однако текст документа был изменен. Были удалены запреты на наступательные и разведывательно-диверсионные действия и на использование любых летательных аппаратов. Кроме того, Киев решил отказаться от создания координационного механизма, который бы следил за нарушениями комплекса мер при содействии СЦКК.

— То есть уже по этому одностороннему отказу от публикации данных мер можно сделать вывод, что Украина не собирается выполнять договоренности в существующем виде, хотя именно эти две меры являются одними из основополагающих, — добавила полпред.

Также Никонорова отметила, что Украина и до этого искажала текст дополнительных мер контроля перемирия.

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