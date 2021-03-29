Депутат Госдумы поблагодарил сотрудников МВД ДНР за помощь в оформлении паспортов РФ местным жителям

Депутат Госдумы РФ и Глава ДНР наградили отличившихся сотрудников МС МВД благодарственными письмами. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, координатор Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко и Глава ДНР Денис Пушилин провели встречу с коллективом Миграционной службы Министерства внутренних дел ДНР по вопросам получения гражданами Республики российского гражданства. Об этом сообщает пресс-служба руководителя государства.

В процессе депутат поблагодарил сотрудников Миграционной службы за кропотливый труд, а также вручил им благодарственные письма за профессионализм и высокий вклад в реализацию Указа Президента РФ.

— Чем больше становится граждан Российской Федерации, тем сильнее становится наша общая с вами Родина, — заявил Козенко.

Также он добавил, что на жителей ДНР с российским гражданством распространяется законодательство РФ и вся полнота прав.

— Сегодня нам нужно решать вопросы регистрации по месту постоянного проживания. Идет серьезная дискуссия. Нам хочется, чтобы все граждане Российской Федерации, проживая постоянно на территориях наших братских Республик – Донецкой, Луганской, имели постоянную регистрацию, — добавил российский депутат.

В свою очередь Глава ДНР Денис Пушилин напомнил о предстоящих выборах нового состава Государственной Думы. По его словам, сначала нужно сконцентрироваться на том, чтобы все желающие жители Республики смогли проголосовать.

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